Mijdrecht – Veel kinderen ervaren faalangst: de angst om iets fout te doen, vooral wanneer ze beoordeeld worden. Voor ouders kan het lastig zijn om hiermee om te gaan. Donderdag 25 september van 20.00 tot 22.00 uur organiseert Ouders Lokaal in de Bibliotheek Mijdrecht de workshop ‘Van faalangst naar zelfvertrouwen’. Deelname is gratis na aanmelding via de website: derondevenen.ouderslokaal.nl.

Tijdens deze interactieve avond krijgen ouders inzicht in hoe faalangst werkt, leren ze de do’s en don’ts in de opvoeding en ontdekken ze hoe ze het zelfvertrouwen van hun kind kunnen versterken. De workshop wordt begeleid door Sandra Schoonhagen. Sandra is getrouwd, moeder van een 15-jarige dochter en heeft ruime ervaring in mindfulness en opvoedcoaching. Haar persoonlijke ervaring als hoogsensitief meisje en haar gevoel voor rechtvaardigheid vormen haar drijfveer. Sandra gelooft dat verandering begint bij de ouder, en dat bewustwording leidt tot ontspannen opvoeden. Als vrijwilliger bij Ouders Lokaal wil ze bijdragen aan dit bewustwordingsproces bij ouders.

Op de foto: Veel kinderen ervaren faalangst. Foto: aangeleverd.