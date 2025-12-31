Woningbouw op locatie voormalige apotheek in Mijdrecht

Mijdrecht – Aan de Hoofdweg in Mijdrecht staan grote veranderingen in de planning. Waar voorheen de apotheek De Ronde Venen gevestigd was, verrijst de komende jaren een nieuw woonproject. Ontwikkelaar Menhir Vastgoed heeft onlangs de eerste contouren geschetst voor een plan, dat ruimte moet bieden aan ongeveer 67 nieuwe woningen.

Nu Apotheek De Ronde Venen geruime tijd geleden is verhuisd naar de locatie Hofland 48 in Mijdrecht, ligt het terrein aan de Hoofdweg klaar voor herontwikkeling. Het doel is om een diverse woonomgeving te creëren die aansluit bij de grote vraag naar woningen in de regio. De bedoeling is om op deze locatie circa 67 woningen te realiseren, in een mix van rijwoningen en appartementen.

Mix van woningtypen

Door de mix van woningtypen is het plan gericht op zowel starters, gezinnen als senioren. Het terrein wordt begrensd door de Hoofdweg, de Prinses Margrietlaan en de Zuster den Hartoglaan, direct naast winkelcentrum De Adelhof.

Na overleg met omwonenden (waaronder bewoners van het nabijgelegen Veenstaete) is het ontwerp onlangs aangepast. Een belangrijk punt van zorg was de bouwhoogte. De ontwikkelaar heeft naar aanleiding hiervan besloten aan de achterzijde van het gebouw een volledige bouwlaag te schrappen, zodat het project beter aansluit bij de bestaande bebouwing en de privacy van buren gewaarborgd blijft.

Opvallend onderdeel

Een opvallend onderdeel van de plannen is de herinrichting van de openbare ruimte rondom het perceel. Het project lost een groot deel van de parkeerbehoefte op eigen terrein op. Bovendien wordt het huidige parkeerterrein bij de Adelhof uitgebreid van 38 naar 65 plekken, wat gunstig is voor bezoekers van het winkelcentrum. Om deze extra parkeerplaatsen en woningen mogelijk te maken, zal de huidige skatebaan moeten wijken. De gemeente onderzoekt momenteel waar deze faciliteit in de toekomst kan terugkeren, passend binnen het nieuwe speelbeleid van de gemeente.

Dit project aan de Hoofdweg is onderdeel van een bredere impuls voor de woningbouw in Mijdrecht. Samen met projecten zoals Hart van Hofland en de nieuwe wijk Mica, moet deze ontwikkeling helpen om de doorstroming op de lokale woningmarkt op gang te brengen en meer betaalbare woningen (zoals sociale huur en middeldure koop) aan de voorraad toe te voegen.

Het project bevindt zich momenteel nog in de verkenningsfase. De tekeningen zijn schetsen die de globale richting aangeven. Meer informatie: website Gemeente De Ronde Venen.

Op de foto: Eén van de ontwerpschetsen. Foto: aangeleverd.