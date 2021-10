Winnaar fotowedstrijd Fotokring Uithoorn

Uithoorn – In het kader van haar 50-jarig jubileum organiseerde Fotokring Uithoorn in augustus/september een wedstrijd voor niet-leden. De lat werd hoog gelegd door er een thema aan te verbinden: ‘’open up, de wereld gaat weer open’’. Het leverde fraaie 15 inzendingen op, die de 27 leden van de Fotokring eind september tijdens een kringavond uitgebreid besproken hebben. Men was blij verrast met de kwaliteit van meerdere inzendingen.

De onderwerpen van de inzendingen van de wedstrijd voor niet-leden waren zeer divers: proosten op het openen van cafés en afschaffen van anderhalvemeterregel, meeuwen die bij een strandtent patatjes kwamen stelen, een radslag in een bollenveld, een ontluikende bloem en een mooie macro van een insect, maar er waren ook meerdere zonsopkomsten. Nummer 1 sprong er duidelijk uit: een globe in een doosje dat geopend wordt. Dit is een foto van hoog niveau, waarbij de uitvoering zeer fraai is, het thema zeer origineel en creatief in beeld gebracht is en waarvan meerdere leden zich afvroegen, welke andere mooie foto’s deze maker ons als Fotokring te bieden heeft. Gelukkig is de hoofdprijs een jaar lang gratis lidmaatschap van de Fotokring Uithoorn

Dibondprint

De nummers 1, 2 en 3 zullen ieder een dibondprint krijgen, mogelijk gemaakt door sponsoring van het Burgemeester Kootfonds. Op 12 oktober waren de inzenders allen uitgenodigd om deel te nemen aan de reguliere kringavond: bespreking van foto’s van onze leden, vrij werk zonder thema. Zo konden de genodigden vrijblijvend een kijkje nemen bij onze 50-jarige vereniging. Op deze avond werden ook de drie winnende inzendingen bekend gemaakt.

Tijdens de fotobesprekingen geven de leden opbouwende kritiek en natuurlijk klinken er ook vaak lovende woorden. Door de besprekingen ga je beter naar foto’s kijken: beeldopbouw, uitsnede, kleurgebruik, scherptediepte, belichting, zeggingskracht, en bij een themagebonden kringcompetitie ook naar de invulling van het thema en de eventuele creativiteit waarmee dit gedaan is. Bij de bespreking van de foto’s van de fotowedstrijd voor niet-leden kwamen ook bovengenoemde zaken aan bod, want er golden dezelfde criteria. De 15 inzendingen zijn te zien op de website van de Fotokring: www.fotokringuithoorn.nl