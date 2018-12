Wie wordt Footvolley Legend van 2018?

Aalsmeer – Oud-internationals Frank de Boer, Denny Landzaat of Philip Cocu wel eens op het strand zien spelen, balvirtuozen als Evgeniy Levchenko, Orlando Trustfull of Boudewijn Zenden wel eens in het zand bezig gezien? Tussen kerst en oud en nieuw kan dat zomaar gebeuren. De kans dat je deze jongens tegen het lijf loopt tijdens het NK Beach in The Beach in Aalsmeer is groot.

Vrijdag 21 december komen zij namelijk in actie tijdens een uniek event: Footvolley Legends. Vrijdagavond tijdens het NK Beach Aalsmeer is het zand echter gereserveerd voor oud-profvoetballers die de techniek nog tot in de kleinste details beheersen en dat ook zullen laten zien. Acht koppels gaan die avond voor een unieke eretitel: Footvolley Legend 2018. Frank de Boer, Denny Landzaat, Philip Cocu, Evgeniy Levchenko, Orlando Trustfull, Boudewijn Zenden, Martijn Meerdink en Berry Powel zullen worden gekoppeld aan een foot- volley-speler. Deze loting wordt om 18.00 uur gehouden, waarna om 19.00 uur het toernooi van start gaat.

De teams spelen de eerste ronde volgens een poulesysteem met twee poules, met ieder vier koppels. De poulewinnaars plaatsen zich direct voor de finale, de nummers twee en drie spelen kruislings de kwartfinales voor de resterende twee plekken in de halve finale. De nummers vier van de poule zijn uitgeschakeld. De finales worden vanaf 21.30 uur gespeeld, de prijsuitreiking staat gepland om 22.00 uur.

Footvolley Legends maakt deel uit van het NK Beach Aalsmeer, dat van 21 tot en met 23 december in The Beach aan de Oosteinderweg 247a wordt gehouden. Mannen en vrouwen uit de nationale beachvolleybaltop melden zich deze dagen in The Beach om deel te nemen aan het nationale titelgevecht.