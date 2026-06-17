Zonovergoten start Avond4Daagse

Aalsmeer – Het was prima wandelweer, dinsdag 16 juni. Mooi meegenomen voor de vele kinderen (en hun ouders) die om zes uur in de avond aan de Avond4Daagse begonnen. De eerste van vier dagen (vrijdag 19 juni is de slotdag). De route voerde onder meer langs de Westeinderplas. Zowel burgemeester Oude Kotte als kinderburgemeester Marije van Dijk staken de jonge wandelaars een hart onder de riem. Het evenemententerrein aan de Dreef zag er gezellig uit met zoveel sportieve en gemotiveerde vierdaagse-lopers!
Foto: www.kicksfotos.nl.