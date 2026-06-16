Rozenpenning voor de heer El Hadji

Aalsmeer – Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dorpshuis in Kudelstaart werd op maandag 15 juni de heer M. El Hadji in het zonnetje gezet. In aanwezigheid van familie en vrienden ontving hij uit handen van burgemeester Gido Oude Kotte de Rozenpenning van de gemeente Aalsmeer. Met deze gemeentelijke onderscheiding spreekt de gemeente haar waardering uit voor zijn jarenlange inzet voor de Aalsmeerse samenleving.

De heer El Hadji is al decennialang actief in Aalsmeer en in het bijzonder binnen de lokale gemeenschap. Hij staat bekend als een verbindende kracht die mensen samenbrengt en ondersteunt. Met zijn inzet voor sociale en maatschappelijke activiteiten heeft hij talloze inwoners geholpen en geïnspireerd. Hij speelde een belangrijke rol in het organiseren van bijeenkomsten, het begeleiden van mensen en het stimuleren van betrokkenheid. Daarbij had hij altijd oog voor de ander. Door zijn luisterende houding en oprechte aandacht wist hij het verschil te maken in het leven van velen.

Bruggenbouwer

Als medeoprichter en jarenlang voorzitter van de Stichting Islamitisch Centrum Aalsmeer (SICA) heeft de heer El Hadji een belangrijke bijdrage geleverd aan het opbouwen van een sterke en hechte gemeenschap. Hij creëerde een plek waar mensen samen konden komen en zorgde voor verbinding tussen verschillende culturen en achtergronden. Zijn inzet strekte zich uit over tientallen jaren: maar liefst 47 jaar zette hij zich als vrijwilliger in voor de stichting en voor de gemeenschap als geheel.

Naast zijn maatschappelijke inzet was de heer El Hadji voor velen een vertrouwd aanspreekpunt en een bron van steun. Hij fungeerde als voorbeeld voor jongeren door te laten zien wat betrokkenheid en doorzettingsvermogen kunnen betekenen. Tijdens de uitreiking sprak de burgemeester ook zijn waardering uit voor de rol van zijn echtgenote, die jarenlang een belangrijke steun en toeverlaat is geweest.

Foto: www.kicksfotos.nl.