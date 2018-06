Wie wint eerste Zijdelmeer Cup?

Uithoorn – Het Zijdelmeer vormt het groene hart van Uithoorn. Vrijwilligers van atletiekclub AKU hebben rond de oeverlanden van dit fraaie natuurgebied een hardloopparkoers uitgezet, dat Rondje Zijdelmeer is gedoopt. Op vrijdag 15 juni zal het startschot klinken voor een hardloopwedstrijd rond de oeverlanden van het Zijdelmeer. Een prima gelegenheid om aan de conditie te werken en het gebied beter te leren kennen.

Afstanden: 3 en 6 kilometer (respectievelijk een of twee rondjes om het meer). De start en inschrijving is bij Hotel Lakeside om 20.00 uur. Inschrijfkosten: 2,50 euro. Parkeren kan bij het gemeentehuis op de parkeerplaats of de parkeergarage op het Amstelplein. Op de fiets komen is aan te bevelen.

Aan de finish ontvangt iedere deelnemer een fraaie medaille. Voor de snelste dame en heer over de 3 kilometer is als eerste winnaar over de 3 kilometer niet alleen een beker beschikbaar maar ook een wisselbeker, de Zijdelmeer Cup. Het rondje Zijdelmeer zal een jaarlijks terugkerend evenement worden.

‘Rondje Zijdelmeer’ maakt deel uit van het Berkelaar Zomeravondcircuit. Dat bestaat uit de Kooyman Polderloop in De Kwakel op 2 augustus en een Uurloop op sportpark De Randhoorn op 6 september. Wie deze drie evenementen uitloopt, ontvangt op 6 september een mooie herinnering.