Wethouder op stap met 84-jarige ‘stagiair’

Uithoorn – De 84-jarige Uithoornse Hanny Kampen is altijd al benieuwd geweest hoe een werkdag van een wethouder eruitziet. Wethouder Hans Bouma nodigde haar daarom uit om een dagje met hem mee te lopen. Vandaag (maandag 8 oktober) was het zover. Precies op het afgesproken tijdstip staat mevrouw Kampen voor de deur van de werkkamer van Hans Bouma.

De wethouder schenkt direct een kopje koffie voor haar in en biedt zijn ‘stagiair’ aan om er een slagroomsoesje bij te nemen die speciaal voor haar in huis zijn gehaald. “We hebben een hele drukke dag voor de boeg”, laat Bouma weten. Dat lijkt mevrouw Kampen alleen maar leuk te vinden: “Ik laat alles gewoon op me af komen.”

De 84-jarige ‘leerling’ mag direct aanschuiven bij het overleg dat de wethouder deze dag heeft over Schiphol “En hierna gaan we direct door naar Alphen aan den Rijn waar er ook een overleg gepland staat. U bent van harte uitgenodigd om met mij mee te gaan”, vertelt Bouma. “Graag!”, laat ze enthousiast weten.

Hanny Kampen woont 54 jaar in Uithoorn en zet zich al jaren in voor de ouderen in de gemeente. Zo was ze jaren lang aangesloten bij de ouderenbond. Momenteel doet ze het iets rustiger aan, maar ze zit nog steeds in het bestuur van de Dag voor de Ouderen en leidt elke twee dinsdag van de maand de bingo. “Je moet bezig blijven. Dat houd je jong”, legt ze uit.

De politiek ingaan, dat heeft ze nooit geambieerd. “Maar het heeft me altijd wel geboeid. Daarom wil ik zo graag weten wat het precies inhoudt om wethouder te zijn. Ik vind het fantastisch dat Hans dit hoorde en mij uitnodigde om een dag mee te lopen. Die kans heb ik direct gegrepen.”