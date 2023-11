Werkzaamheden op deel Rijkerweg (N201)

Schiphol-Rijk – De provincie Noord-Holland plaatst in de nachten van 27 tot 29 november een vangrail in de berm op een deel van de Rijkerweg (N201) bij Schiphol-Rijk, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt. Tussen de twee weghelften op een deel van de Rijkerweg (N201) staat al een vangrail. Tijdens de werkzaamheden wordt ook een vangrail geplaatst in de berm waar de twee weghelften nu nog door gras worden gescheiden.

De werkzaamheden vinden plaats op maandag 27 en dinsdag 28 november, beide avonden van 19.00 tot 05.30 uur. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt in beide rijrichtingen een rijstrook afgezet en de snelheid verlaagd naar 50 kilometer per uur. Verkeer kan over de andere rijstrook langs de afzetting rijden. Als de werkzaamheden door onverwachte omstandigheden niet op tijd klaar zijn, wordt ook in de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 november gewerkt van 19.00 tot 05.30 uur.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en bewoners contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of via servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn te volgen via de Facebookpagina het twitter account van Amstelland en Meerlanden.