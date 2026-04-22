Als de tuin wakker wordt

Regio – Wie ’s avonds het licht uitdoet en denkt dat de tuin tot rust komt, heeft het mis. Juist na zonsondergang begint een ander leven: stil, verborgen en verrassend rijk. Nachtvlinders, kevers en andere insecten nemen het podium over. Dat onzichtbare nachtleven staat dit voorjaar centraal tijdens de Nachtvlinderestafette van IVN De Ronde Venen & Uithoorn.

Met de estafette wil IVN-bewoners laten ervaren hoeveel biodiversiteit zich letterlijk op een paar vierkante meter afspeelt. Geen verre natuurgebieden, geen ingewikkelde excursies, maar gewoon: de eigen achtertuin. De kern van het project is een eenvoudige, maar effectieve led-emmer, die enkele nachten per deelnemer in de tuin staat. Het zachte licht trekt nachtvlinders aan, die de volgende ochtend kunnen worden gefotografeerd en weer vrijgelaten.

Natuurwaarneming

Het initiatief past in een bredere beweging, waarin burgers steeds vaker worden betrokken bij natuurwaarneming. Niet als verplicht vrijwilligerswerk, maar vanuit nieuwsgierigheid. Juist dat laagdrempelige karakter maakt de Nachtvlinderestafette interessant. Kennis is niet vereist; verwondering volstaat. Met behulp van een app worden waarnemingen gedeeld, wat niet alleen leuk is, maar ook waardevolle gegevens oplevert.

Dat is geen overbodige luxe. Nachtvlinders vormen een cruciale schakel in het ecosysteem als bestuivers van nachtbloeiende planten en als voedselbron voor vogels en vleermuizen. Hun aanwezigheid – of afwezigheid – zegt veel over de gezondheid van de leefomgeving.

De aftrap vindt plaats donderdag 23 april om 19.30 uur in NME-centrum De Woudreus in Wilnis. Daar wordt uitgelegd hoe de estafette werkt. Wie ’s nachts anders wil leren kijken, is van harte welkom. Aanmelden kan via: vlinders-libellen@ivn-drvu.nl.

Op de foto: Ontdek nachtvlinders. Foto: aangeleverd.