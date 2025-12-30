Wereldmuziekkoor Passion nodigt uit voor open repetitieavond

Uithoorn – Wereldmuziekkoor Passion opent maandag 12 januari de deuren van De Scheg, Arthur van Schendellaan 100A, Uithoorn voor een inspirerende open repetitieavond. Van 20.00 tot 22.00 uur kunnen belangstellenden ervaren hoe het is om samen muziek te maken die grenzen overstijgt.

Onder leiding van dirigent Hans van Rutten wordt een nieuw lied ingestudeerd, terwijl koorleden enkele stukken uit het internationale repertoire laten horen. Al 25 jaar brengt Passion muziek uit alle windstreken samen; van Afrikaanse ritmes tot Zuid-Amerikaanse melodieën en Europese klassiekers. Niet eenvoudig, maar juist daarom zo bevredigend: vijf stemmen die samensmelten tot één harmonie.

Lof en enthousiasme

Tijdens het laatste concert, De Reiziger in de Ontmoetingskerk te Wilnis, oogstte het koor lof en enthousiasme. Het publiek was verrast door de diversiteit en geroerd door de uitvoering. Nu is er gelegenheid om die magie van dichtbij mee te maken.

Waarom deelnemen? Omdat samen zingen plezier, troost en verbondenheid geeft. Of het nu gaat om bas, tenor, alt, mezzo of sopraan, iedere stem is welkom. Deel uitmaken van een groter geheel is een ervaring die niet snel wordt vergeten.

Meer informatie en aanmelden: http://www.passionkoor.nl of via info@passionkoor.nl.

