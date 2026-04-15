Wereld komt samen op De Vuurvogel tijdens inspirerende cultuurweek

Uithoorn – Met het thema ‘Culturen van de wereld’ stond basisschool De Vuurvogel, Arthur van Schendellaan 53 in Uithoorn, een week lang in het teken van wereldburgerschap. Leerlingen verdiepten zich in diverse tradities en sloten de week af met een modeshow en wereldmarkt.

Een bijzonder hoogtepunt was de samenwerking met Jambo Afrika. Met workshops dans en percussie maakten leerlingen van de bovenbouw kennis met diverse Afrikaanse instrumenten en ritmes. De dag begon feestelijk met een openingsconcert en werd afgesloten met een spetterend eindconcert.

In de dagen voorafgaand aan de wereldmarkt werkten alle leerlingen op creatieve wijze aan het thema. Zij verzamelden informatie over verschillende landen en culturen en verwerkten dit in kunstzinnige projecten. Zo werden er Afrikaanse maskers, droomvangers en vlaggenlijnen gemaakt, waarmee het schoolplein op de slotdag kleurrijk werd versierd.

De cultuurweek werd feestelijk afgesloten met een modeshow. Meer dan zestig leerlingen liepen vol trots over de catwalk in traditionele kleding uit hun land van herkomst of in outfits die beschikbaar waren gesteld door Stichting Folklore Exotica. Deze organisatie heeft als missie het bevorderen van wederzijds begrip door het tonen van traditionele kleding en het delen van verhalen. De show vormde een kleurrijke parade waarin identiteit en diversiteit centraal stonden. Door te laten zien wie je bent en waar je vandaan komt, groeit zelfvertrouwen en ontstaat er meer begrip voor elkaar. Sommige leerlingen stapten even in de wereld van een ander door kleding uit een ander land te dragen.

Na de modeshow werd de wereldmarkt geopend. Ouders verzorgden Marokkaanse en Turkse thee en een rijke variatie aan lekkernijen, van Hollandse drop en stroopwafels tot Turks fruit en Marokkaans en Syrisch gebak. Hun inzet werd zeer gewaardeerd en droeg zichtbaar bij aan de warme en gastvrije sfeer.

Ontmoeting vond niet alleen plaats via traditionele kleding, maar zeker ook in het samen proeven en delen van smaken. Bezoekers konden daarnaast genieten van activiteiten zoals het zetten van henna-tatoeages en het vlechten van haar.

Tijdens de wereldmarkt werd ook aandacht besteed aan een goed doel. Bezoekers konden doneren voor het project UP4S (Up For Us) in Oeganda, dat zich inzet voor beter onderwijs voor kansarme kinderen. Een van de betrokken leerkrachten bezocht het project onlangs tijdens vrijwilligerswerk en zag met eigen ogen hoe waardevol deze ondersteuning is. Dankzij donaties krijgen kinderen de kans om naar school te gaan en zich te ontwikkelen.

De cultuurweek groeide uit tot een inspirerende periode van ontmoeting, verbinding en wederzijds respect. Voor veel leerlingen is een ding zeker: dit verdient volgend jaar een vervolg.

Op de foto: Met het thema ‘Culturen van de wereld’ stond basisschool De Vuurvogel een week lang in het teken van wereldburgerschap. Foto: aangeleverd.