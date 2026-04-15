Rit Solexvrienden naar het bollengebied

Kudelstaart – Zaterdag 25 april is de eerste Solex- en Zoomerrit van 2026 van de Solexvrienden uit Kudelstaart en de Kwakel. Er is op veler verzoek opnieuw een rit uitgezet die door het bollengebied rond Noordwijk gaat. In totaal wordt er zo’n 70 kilometer gereden door de Solexen. De snellere Zoomers maken daar nog wat extra lussen bij (of pakken een extra terrasje). Onderweg zijn er weer de gebruikelijke gezellige stops en voor de lunch is gereserveerd in een pannenkoekenrestaurant. Vanaf 09.30 uur is de ontvangst bij de familie Van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165 met koffie en koek.

Om 10.30 uur vertrekken de Solexen en de Zoomers voor hun rit. Rond 13.00 uur is het lunchtijd en rond 16.00 uur verwacht de groep weer in Kudelstaart te zijn en begint de ‘dagevaluatie’.

Iedereen met een Solex of Zoomer, of iets wat er een beetje op lijkt, is weer welkom om mee te doen. Voor vragen en aanmelding is Chris op nummer 06-22403246 bereikbaar.

Foto: Solex klaar voor vertrek vanuit Kudelstaart (aangeleverd)