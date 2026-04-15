Voorjaarsrondleiding in Historische Tuin

Aalsmeer – Wilt u meer weten over de tuinbouwhistorie van Aalsmeer en de variëteit aan gewassen die hier door de eeuwen heen zijn geteeld? Ben u benieuwd naar de Aalsmeerse ‘specialiteiten’ en krijgt u hier graag deskundige uitleg over? Dan is meedoen aan een rondleiding in de Historische Tuin een goed idee. Vrijdag 17 april om 14.00 uur organiseert het tuinbouwmuseum een rondleiding met als thema ‘voorjaar’ voor iedereen die wil aansluiten.

Vooraf aanmelden is niet nodig, u komt gewoon naar het museum en betaalt aan de kassa. In de corridor begint de rondleiding, die ongeveer een uur duurt. Onderweg wandelt u door de kassen en over het lange pad naar achteren op de Tuin en loopt u zo ’terug in de tijd’. U hoort van alles over de bijzondere bloemen en planten en sierbomen die in dit seizoen bloeien, maar ook over oude kwekersgeheimen en de kenmerkende opstallen. Informatief en interessant!

Deelname is 3 euro per persoon voor de rondleiding plus de kosten van een entreekaartje à 8,50 euro voor het museum. Jongeren tot en met 17 jaar, museumkaarthouders en donateurs betalen alleen de kosten voor de rondleiding. De ingang van de Historische Tuin bevindt zich aan het Praamplein in het Centrum. Meer informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Rondleiding in de Historische Tuin (aangeleverd).