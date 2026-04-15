Kom aan boord bij roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter

Uithoorn – Waterrecreatie is in Nederland ontzettend populair. Maar liefst 4,6 miljoen Nederlanders zijn elk jaar in of op het water te vinden, blijkt uit recent onderzoek. Ook roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter merkt hoeveel enthousiasme er is. Veel mensen zoeken een manier om fit te blijven, nieuwe mensen te ontmoeten en even te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Roeien en kanoën biedt dat allemaal. Het is een full-body workout die niet alleen blessure-arm is, maar je ook helpt ontspannen in de buitenlucht. De één vaart op vol vermogen in wedstrijdverband, de ander vindt het juist heerlijk om kalmpjes de natuur te verkennen. Hoe oud of jong je ook bent, bij Michiel de Ruyter is er voor iedereen plek.

Onder leiding van ervaren instructeurs krijg je de fijne kneepjes van kanoën of roeien bijgebracht. Stap je het liefst in een gezellige 8-persoonsroeiboot, of ga je voor de rust van een geruisloze skiff? Wil je kanotochten maken op vlak- of wildwater, of trek je de stoute schoenen aan voor een potje kanopolo? Bij Michiel de Ruyter ben je volledig flexibel. Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je het water op gaat. Dat kan in teamverband of solo, overdag of ’s avonds, en op elke dag van de week.

De vereniging staat bekend om haar gezellige en sociale sfeer, waarin zowel beginners als ervaren roeiers en kanoërs zich thuis voelen. Ook de grootste fanatiekelingen komen aan hun trekken. De hoogste kanopoloteams spelen op (inter)nationaal niveau en ook de wedstrijdroeiers doen mee aan nationale en internationale wedstrijden. Natuurlijk is er volop ruimte om als nieuwkomer die sporten rustig te ontdekken, samen met andere beginners.

Kom het allemaal zelf ervaren en ontdek of roeien of kanoën iets voor jou/u is? Roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter is gevestigd aan de Amsteldijk-Zuid 253 in Uithoorn (aan de Amstel).

Op de foto: Roeien en kanoën bij Michiel de Ruyter aan de Amstel. Foto: aangeleverd.