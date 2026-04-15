Subsidie Speeddaten voor culturele ideeën

Aalsmeer – Goed nieuws voor creatieve makers en initiatiefnemers in Aalsmeer en Kudelstaart: KickASS (Aalsmeers Subsidie Speeddates) opent weer de deuren voor nieuwe ideeën. Op maandag 20 april krijg je de kans om jouw plan te pitchen en direct kans te maken op subsidie.

Tijdens een laagdrempelige speeddate presenteer je jouw idee aan een deskundig panel. In 10 minuten pitch je je plan, daarna is er 20 minuten voor vragen. Binnen enkele dagen hoor je of je subsidie ontvangt (tot 1.000 euro). KickASS is er voor iedereen met een cultureel idee dat bijdraagt aan Aalsmeer en Kudelstaart, maar de middelen mist om het uit te voeren.

KickASS helpt ideeën ook echt tot leven te brengen. Zo realiseerde Mex Vrolijks met steun van KickASS zijn musical/goochelshow. Wat begon als een idee groeide uit tot drie succesvolle uitvoeringen. Kun je wel wat hulp gebruiken bij je pitch of wil je sparren over je idee? Je bent welkom bij het inloopspreekuur van Cultuurpunt Aalsmeer, waar je zonder afspraak advies kunt krijgen.

Alle informatie over de data, inloopspreekuren, voorwaarden en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website van Cultuurpunt Aalsmeer. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar Niels Broszat via nbroszat@cultuurpuntaalsmeer.nl of bel of app hem via 06-40777961.

Foto: Goochelaar Mex Vrolijks tijdens zijn voorstelling in N201 (foto aangeleverd).