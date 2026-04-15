Vriendenteam Tennisclub Uithoorn al 38 jaar vaste waarde in voorjaarscompetitie

Uithoorn – Al bijna vier decennia lang is het een vertrouwd gezicht op de tennisbanen: een hecht vriendenteam van Tennisclub Uithoorn dat jaar in jaar uit deelneemt aan de voorjaarscompetitie. Wat ooit begon als een groep enthousiaste vrienden, is uitgegroeid tot een bijzonder stukje clubgeschiedenis.

Van het oorspronkelijke team zijn Eric van der Meer en Bernt Smit nog altijd actief; een prestatie die hun betrokkenheid en liefde voor de sport benadrukt. In de loop van de jaren zijn nieuwe spelers het team komen versterken. Na het kampioenschap van vorig jaar promoveerde het team naar de derde klasse, waar het zich direct goed staande houdt. De eerste competitiewedstrijd werd overtuigend met 4-2 gewonnen in een uitwedstrijd tegen Amstelpark. Afgelopen zaterdag volgde echter een kleine tegenslag. Thuis werd met dezelfde cijfers verloren van aartsrivaal De Kegel.

Met nog vijf wedstrijden te gaan is de competitie nog volledig open. Het team zal alles op alles zetten om opnieuw bovenin mee te draaien en wellicht opnieuw een gooi te doen naar het kampioenschap.

Op de foto: V.l.n.r. Bernt Smit, Eric van der Meer, Huub Peters, Marcel Minderhout, Franc van der Meer en Ronald Egbers. Foto: aangeleverd.