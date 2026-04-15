De Kwakel – Afgelopen vrijdag vond in Dorpshuis De Quakel de vierde en laatste bingo van het lopende activiteitenseizoen plaats. De avond stond opnieuw garant voor gezelligheid, verrassende prijzen en een goed gevulde zaal.

Al vijftien jaar wordt de bingo met grote toewijding voorbereid door Joke, die daarbij wordt ondersteund door haar echtgenoot Hans. Elke editie weet zij de deelnemers te verrassen met originele prijsjes en thema’s. Deze keer was de bingo deels in het teken van 450 jaar De Quakel. Tijdens twee loterijrondes werden onder meer dinosaurus-spaarpotten met een inhoud van precies 4,50 euro uitgedeeld. Op lootje 450 viel een goedgevulde boodschappendoos, die tot grote vreugde werd gewonnen door Annabel en Meike.

Ook het populaire sta- en zitspel zorgde voor spanning. De hoofdprijs, een grote boodschappentas, ging uiteindelijk naar Yvonne. Hoewel Ingrid net naast de winst greep, kon zij dat goed hebben: bij de vorige bingo ging zij er al met een vergelijkbare prijs vandoor. Onder het genot van drankjes en een bittergarnituur werd het een ontspannen avond. Dankzij extra spelmomenten en attenties ging bijna iedereen met een prijs huiswaarts.

Vooruitblikkend: maandag 27 april is er Koningsdagkaarten in het dorpshuis, georganiseerd door Gezelligheid is Troef. Op 5 mei volgt een kaarttoernooi. Het seizoen wordt traditiegetrouw afgesloten met de Elisabeth Fietstocht op Hemelvaartsdag, 14 mei.

Op de foto: Drukke en gezellige slotbingo in Dorpshuis De Quakel. Foto: aangeleverd.