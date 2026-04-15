Summervibes op het mooiste strand van De Kwakel

De Kwakel – Lorraine Schouten (51) ademt handbal. Als kind maakte ze zich de beginselen van deze snelle en fysieke balsport eigen, als senior schopte ze het tot speelster in de eredivisie. Vandaag de dag fungeert Lorraine als handbalcoach bij KDO, daarnaast was ze een van de initiatiefnemers voor de aanleg van een heus strand op het complex van KDO waar beachsporten kunnen worden beoefend: het KDO Beachpark.

Als Lorraine Schouten zich ergens voor inzet, doet ze dat met volle overtuiging. Ooit stond ze als belangstellende ouder naar een training van haar kinderen te kijken. Toen ze hoorde dat er een gebrek aan trainers was, besloot ze samen met vriendin Nicole van der Knaap in dat gat te springen. Dat markeerde het begin van een geweldige tijd, met veel sociale activiteiten en goede sportieve resultaten. Een paar jaar geleden nam ze met collega-trainer Desiree Schaefers het initiatief om beachhandbal bij KDO te introduceren.

Schouten: ‘Het bestuur gaf toestemming voor de aanleg van een beachpark, inclusief palmbomen en een stalen container voor materiaalopslag. We richtten een beachcommissie op, waarin ook vertegenwoordigers van voetbal en volleybal zitting namen. Tegenwoordig wordt er niet alleen getraind op het Kwakelse zand, maar worden er ook toernooien georganiseerd.’

Voor zowel beachvoetbal-, handbal- als -volleybal geldt dat sporten in het zand in alle opzichten gezond én gezellig is. Dankzij de zachte ondergrond worden al je spieren aan het werk gezet. Dat komt ten goede aan techniek en balvaardigheid. Een ander voordeel is dat je vrijer durft te bewegen, want vallen in zand doet niet zeer. Schouten: “Bij beachhandbal kan je een lekker muziekje aanzetten, wat zorgt voor echte summervibes. We zouden het geweldig vinden als ons beachpark nog beter wordt gebruikt. Daarbij kun je denken aan toernooien en seizoensafsluitingen, maar ook aan kinderfeestjes, teambuilding dagen of bedrijfsuitjes.”

Meer informatie: www.kdo.nl/beach.

Op de foto: Een paar jaar geleden nam Lorraine Schouten met collega-trainer Desiree Schaefers het initiatief om beachhandbal bij KDO te introduceren. Foto: aangeleverd.