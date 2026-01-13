Wéér ‘ontsporing’ tramlijn 25

Uithoorn – Het tramverkeer tussen Amstelveen en Uithoorn is zondagochtend ernstig verstoord geraakt, nadat de bovenleiding op drie plekken naar beneden was gekomen. Het ging om de tramlijn 25-haltes Sportlaan, Binnenhof en Ouderkerkerlaan, vlak bij het Stadshart van Amstelveen.

De problemen ontstonden door een kabelbreuk in de bovenleiding, waardoor meerdere trams op het traject tot stilstand kwamen. Monteurs van het GVB werden direct ingezet om de storing te verhelpen. Door de schade reed tramlijn 25, die normaal tussen Uithoorn en station Zuid rijdt, helemaal niet. Reizigers op dit traject konden gebruikmaken van pendelbus 75. Tramlijn 5, die normaal doorrijdt tot Amstelveen, reed tijdelijk alleen tussen de Westergasfabriek en station Zuid.

Monteurs van het GVB werden direct ingezet om de storing te verhelpen. Foto: Jan Uithol.