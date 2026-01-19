Warme woorden en duidelijke boodschap van burgemeester Kocken

Door Peter Pos

Ronde Venen – Na het uitstel van de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente De Ronde Venen vanwege code oranje eerder deze maand kwamen inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op dinsdag 13 januari samen in het gemeentehuis van Mijdrecht.

Handen werden geschud, goede wensen uitgewisseld en bovenal werd uitgekeken naar een bijzonder moment: de eerste officiële nieuwjaarstoespraak van burgemeester Rosan Kocken.

Marktachtige drukte

De oorspronkelijk op 7 januari geplande receptie in De Willisstee in Wilnis kon door de weersomstandigheden niet doorgaan. Het college besloot wijselijk de bijeenkomst te verplaatsen. Dat betekende ook dat de traditionele kramenmarkt dit jaar moest vervallen. Toch deed dat weinig af aan de sfeer. In het gemeentehuis heerste een levendige, gezellige en bijna marktachtige drukte. De onderlinge ontmoetingen zorgden voor veel geroezemoes in de raadzaal.

Plezierige en toegankelijke toon

Stipt om 19.30 uur werd het echter muisstil in de raadzaal toen burgemeester Kocken het woord nam. Met een plezierige en toegankelijke toon nam zij de aanwezigen mee in haar verhaal. Ze begon met een dankwoord aan iedereen die tijdens het slechte weer gewoon bleef doorwerken. “Er werd gestrooid, post bezorgd, winkels bleven open en in de zorg werd gewerkt. Het is op zijn plaats om daar even ‘dank u wel’ voor te zeggen”, aldus de burgemeester.

Warme ontvangst

Met een glimlach stond zij stil bij het feit dat de nieuwjaarswens nog net op tijd kwam. “Volgens Google mag het tot 15 januari, dus we zijn keurig op tijd”, grapte ze, waarna zij namens het college iedereen een “mooi, vrolijk, warm en succesvol 2026” toewenste. Zij gaf aan onder de indruk te zijn van de warme ontvangst die zij sinds haar aantreden in De Ronde Venen heeft ervaren. Met een persoonlijke anekdote uit haar eerste dagen liet zij zien hoe dun de lijn soms is tussen welkom gevoeld worden en afstand. Op kerstavond probeerde zij haar auto te parkeren bij de kerk in een voor haar nog onbekende omgeving, maar werd daar weggestuurd omdat het een privéparkeerplaats betrof. Niet onvriendelijk en het was ook wel terecht zo benadrukte zij, maar warm voelde het ook niet.

Met vertrouwen en enthousiasme

Eenmaal binnen in de kerk ervaarde zij een tegenovergesteld gevoel, zij werd hartelijk ontvangen en kreeg een plek op de eerste rij aangeboden. Dit zette haar aan het denken. Die tegenstelling gebruikte de burgemeester om haar wens voor het nieuwe jaar te verwoorden: een gemeente waarin mensen elkaar tegemoet treden met openheid en aandacht. “Hoe fijn zou het zijn als we iedereen ontvangen met vertrouwen, enthousiasme en door eerst even te luisteren, voordat we oordelen”, aldus Kocken. “Hoe mooi zou het zijn als iedereen altijd zo ontvangen wordt als een burgemeester.”

Trots

Hoewel zij pas kort in functie is, blikte de burgemeester terug op het afgelopen jaar. Zij prees het college voor een jaar vol mijlpalen die er zijn behaald. En ze heeft gezien hoeveel mensen een stapje extra zetten en dat er veel verenigingen en maatschappelijke organisatie zijn in onze gemeente. “U weet hier met elkaar zaken overeind te houden en het is mooi om te zien hoe actief u met elkaar allemaal bent. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt tijd, energie en inzet. Dat doet u met elkaar, en daar ben ik trots op.”

Ontsnapt aan een ramp

Ook de andere kant van het burgemeestersambt kwam aan bod. Kocken sprak open over ingrijpende beslissingen die zij al heeft moeten nemen, zoals een huisverbod en een gedwongen opname. Bijzonder indringend was haar terugblik op de jaarwisseling, die relatief rustig verliep, maar niet zonder zorgen. Ze stond uitgebreid stil bij de vondst van maar liefst 1300 kilo zwaar vuurwerk in een woonwijk in Wilnis. “We zijn echt aan een ramp ontsnapt”, benadrukte zij. De burgemeester deed daarbij een duidelijke oproep aan inwoners om verdachte situaties te melden: “Als u iets ziet wat niet klopt, meld het. Niet uit wantrouwen, maar uit zorg. Niet om te beschuldigen, maar om te beschermen.”

Samen een mooi 2026

Tot slot keek Kocken vooruit naar 2026, een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Ze riep inwoners op vooral te gaan stemmen en anderen te motiveren hetzelfde te doen. “Lokale democratie werkt alleen als mensen meedoen.” Met vertrouwen sloot zij haar eerste nieuwjaarstoespraak af. “Laten we de mentaliteit van samen dingen oppakken vasthouden, want uiteindelijk is de gemeente niet een gebouw. En moet niet de gemeentelijke organisatie en ook niet het lokale bestuur het regelen. Het is de samenleving, de gemeenschap als geheel die het samen moet doen. En die gemeenschap is zo sterk als hoe de mensen met elkaar om gaan. Laten we daarom naar een jaar gaan waarin u gezien wordt en u anderen ziet. Laten wij er vooral samen een mooi 2026 van maken.”

Foto: aangeleverd