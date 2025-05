Wandelaars dragen hun steentje bij aan kunstproject

Uithoorn/De Ronde Venen – Kunstenaar Kim Hameetman werkte samen met atletiekvereniging AKU en vroeg wandelaars tijdens ‘Uithoorns Mooiste – De Wandeling’ letterlijk en figuurlijk hun steentje bij te dragen om mee te werken aan een kunstwerk. Jong en oud leverden aan het eind van de wandeling een gevonden steen met een opvallende nerf, tekening of structuur bij haar in met daarbij een uniek persoonlijk verhaal. Kim maakte hier een kunstwerk van en het eindresultaat is vanaf nu te bewonderen in het gemeentehuis van Uithoorn.

Kunstwerk met een verhaal

Het kunstwerk van de uit Wilnis afkomstige Kim is onlangs door burgemeester Pieter Heiliegers op het gemeentehuis in Uithoorn onthuld. Het is niet zomaar een kunstwerk. Het is een kunstwerk met een verhaal. Voor Kim hoeft kunst niet groot of ingewikkeld te zijn, zij legt de kracht van kunst juist in onverwachte plekken en eenvoudige gebaren. Tijdens een wandeling vond zij zelf een steen met een nerf die haar meteen raakte. Het is een klein, persoonlijk moment. Door die ene steen kreeg zij een conceptueel idee en dit zette het hele proces in gang wat uiteindelijk nu te zien is tijdens een expositie in het gemeentehuis.

Het leek haar mooi als ook andere mensen een steen zouden aanleveren. Haar idee was om al die persoonlijke stenen met bijbehorende verhalen dan bijeen te brengen in een verbindend kunstwerk. Tijdens de op 13 april door atletiekvereniging AKU georganiseerde wandeling door Uithoorn en De Kwakel vroeg zij dan ook aan de wandelaars om aan het eind van de wandeling een gevonden steentje bij haar in te leveren met daarbij een verhaal. Haar eenvoudige vraag daarbij was: “Draagt u ook uw steentje bij?” Zo verzamelde Kim stenen en persoonlijke verhalen van de wandelaars om daar een kunstwerk van te maken.

Verbinding

Het lijkt een eenvoudig gedachte ter inspiratie voor een kunstwerk, maar voor Kim zit er iets meer achter. “Het lijkt iets kleins en toch vertelt het iets groters, iets over verbinding. Een gevoel voor gemeenschap en het gezien worden. Een gezamenlijk gebaar van betrokkenheid, waarin ieders bijdrage telt. Het kunstwerk is een tastbare herinnering aan een dag waarop de wandelaars niet alleen fysieke stappen zetten, maar ook een bijdrage hebben geleverd aan een gezamenlijk kunstwerk dat de kracht van gemeenschap in beeld brengt”, legt Kim vol passie uit.

Iets persoonlijks met elkaar verbonden

Het was geen grote vraag van Kim om een steen op te rapen en haar af te geven. Maar volgens haar vraagt dit kleine gebaar wel aandacht. “Je kijkt anders naar je omgeving en zoekt iets dat echt opvalt. Zo krijgt elke steen iets persoonlijks. Samen vormen al die stenen een landschap van keuzes. In feite allemaal stukjes persoonlijk aandacht van mensen die even stil stonden. Een simpele steen wordt zo een herinnering, en al die herinneringen samen vormen een geheel en nu dus dit kunstwerk waar ik trots op ben.”

In het kunstwerk kun je de contour van gemeente Uithoorn herkennen. Door elke steen loopt een unieke nerf, maar samen vormen ze een patroon dat laat zien hoe alles met elkaar verbonden is. Het werk nodigt uit tot kijken én stilstaan. Het eind-resultaat bestaat uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: het kunstwerk zelf – een topo-grafisch canvas waarin de vorm van gemeente Uithoorn zichtbaar wordt door de verzamelde stenen – en een serie portretten van deelnemers, elk met hun steen in de hand.”

Losse stenen één geheel

“Die twee delen versterken elkaar”, zegt Kim. “Het kunstwerk laat zien hoe al die losse stenen samen een geheel vormen, maar de portretten herinneren ons eraan dat achter elke steen een uniek verhaal en een persoon schuilgaat. Het is juist die afwisseling tussen het samen en het individuele die het werk zo bijzonder maakt. De keuze om de contour van de gemeente te gebruiken is bewust. Door de contour van Uithoorn en De Kwakel te gebruiken, krijgt de verbondenheid die in het project ontstond een symbolische vorm én iets herkenbaars. ”

Het kunstwerk is tot en met 12 juni te zien in het gemeentehuis. Daarna biedt het project volop kansen voor vervolg: nieuwe wandelroutes met verzamelacties, samenwerkingen met scholen of verenigingen. Het zou mooi zijn als dit soort projecten vaker opduiken op plekken waar mensen elkaar ontmoeten.

Op de foto: Het kunstwerk van de uit Wilnis afkomstige Kim is onlangs door burgemeester Pieter Heiliegers op het gemeentehuis in Uithoorn onthuld. Foto: Cindy Jeurissen.