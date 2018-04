Veel wandelaars 1e Uithoorns Mooiste

Uithoorn – Afgelopen zondag organiseerde de wandelafdeling van AKU voor de eerste keer een wandelevenement onder de noemer van Uithoorns Mooiste. De organisatoren hadden geen mooier weekend kunnen uitzoeken, want onder het genot van een heerlijk lentezonnetje konden de wandelaars op deze zondag hun wandeling door Uithoorn en De Kwakel volbrengen.

Meer dan 165 wandelaars melden zich ‘s morgens in het clubhuis van AKU waar ze een routebeschrijving kregen en een consumptiebon die onderweg kon worden benut bij een van de stempelposten.

Je zou denken dat veel mensen op bekend terrein liepen en overal waar ze naar toe geleid werden, wel een keer waren geweest. Maar dat bleek niet zo te zijn, want regelmatig werd de opmerking gemaakt ‘oh , hier ben ik nog nooit geweest’.

Het was duidelijk dat veel wandelaars geoefend waren, want de langere afstanden van 10 en 16 kilometer waren voor niemand een echt groot probleem.

Iedereen kwam warm en voldaan weer terug op de startplek, rond 14.00 uur was iedereen weer ‘binnen’ en op het terras voor het clubhuis van AKU werd buiten in de zon met of zonder drankje nog even nagepraat.

De wandelafdeling was heel tevreden over het aantal deelnemers en het verloop van de wandelingen en is zeker van plan om UIthoorns Mooiste – de wandeling een jaarlijks terugkerend evenement te laten worden.

De vele deelnemers hebben er tevens voor gezorgd dat de wandeling een positief saldo heeft opgeleverd en er een mooi bedrag kan worden overgemaakt naar de stichting ‘Kinderen in de knel’.