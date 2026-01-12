Waardering voor gladheidsbestrijding Uithoorn

Uithoorn – Verleden week, nog tijdens het barre winterweer, brachten Piet ten Brink en Petra van Leeuwen van Gemeentebelangen Uithoorn-De Kwakel een bezoek aan de gemeentewerf in Uithoorn. Niet voor overleg of vragen, maar gewoon om waardering uit te spreken dat ondanks alle sneeuw die was gevallen de doorgaande wegen in Uithoorn en De Kwakel er prima bij lagen. Met een traktatie voor bij de koffie werden de mannen van de buitendienst in het zonnetje gezet.

Verleden week zijn zij dag en nacht in touw geweest met strooiwagens en sneeuwschuivers om de wegen in Uithoorn en directe omgeving veilig en begaanbaar te houden. Dat is gelukt: ondanks sneeuw en gladheid lagen de wegen er prima bij.

Werk achter de schermen

Tijdens het bezoek was de sfeer goed, al waren de mannen die ochtend al vanaf vier uur aan het werk geweest. Een stuk koek bij de koffie ging er dan ook wel in. Ondertussen werd duidelijk hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet. Piet en Petra liepen nog mee naar buiten en kregen uitleg over de verschillende manieren van strooien: bij ijzel, bij sneeuwval en ook het preventief strooien om problemen voor te zijn. Tijdens het bezoek arriveerde een nieuwe voorraad zout. Een geruststellende gedachte, want de sneeuw bleef gestaag vallen.

Piet ten Brink en Petra van Leeuwen kregen uitleg over de verschillende manieren van strooien.

Foto: aangeleverd.