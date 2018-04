Vrijheidslezing door Ewoud Kieft

Aalsmeer – Voor het vierde jaar op rij organiseren de Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en het Boekhuis rond Bevrijdingsdag een Vrijheidslezing die verleden en heden met elkaar verbindt. Na Alexander Münninghoff, Margriet Brandsma en Peter Hein is het woord dit jaar aan historicus Ewoud Kieft.

Hitler, het nazisme, Mein Kampf: elke dag wordt er honderden keren naar verwezen, in opiniestukken en verhitte Twitter-discussies. Vaak meer als scheldwoorden dan dat men ze probeert te begrijpen als onderdelen van de eigen Europese geschiedenis.

De meest confronterende vragen over de opkomst van het nazisme worden vaak liever vermeden. Hoe heeft de nazi-partij in de jaren twintig en dertig zoveel aanhang kunnen krijgen? Wat zagen miljoenen Europeanen in Hitler en zijn ideeën? Om deze vragen te beantwoorden besloot historicus en schrijver Ewoud Kieft Mein Kampf minutieus door te spitten. De antwoorden brachten hem tot een persoonlijke confrontatie met Hitlers ideeën, waarbij geschiedenis en actualiteit samenkomen.

Proefschrift

Ewoud Kieft is schrijver, historicus en muzikant. Hij schreef een proefschrift over het Oorlogsenthousiasme van 1914. Zijn boeken werden genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs en de AKO Literatuurprijs. NRC verkoos hem tot een van de toonaangevende schrijvers van 2017. Hij werkt momenteel aan zijn eerste roman, over de rol van kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst.

In april 2017 verscheen van Kieft ‘Het verboden boek – Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme’. Kieft oogstte lovende recensies voor zijn diepgravende analyse. “Ewoud Kieft las het onleesbare Mein Kampf en schreef er een juist heel leesbaar boek over”, aldus Vrij Nederland. “Ingenieuze verklaring van het gegeven dat nationaal-socialisme zoveel aanhang kreeg in Duitsland”, aldus NRC Next. Volgens het Historisch Nieuwsblad heeft Kieft ‘het in zich net zo’n succesvol publiekshistoricus te worden als Geert Mak’.

Kaarten reserveren

De lezing is op maandag 7 mei in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Parkeren kan op het ernaast gelegen grote parkeerterrein. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. In de pauze zijn de boeken van Ewoud Kieft te koop bij de stand van het Boekhuis. Entree: 5 euro per persoon. Kaarten reserveren kan bij het Boekhuis per mail: boekhuis@boekenhof.nl, telefonisch: 0297-324454 of in de winkel aan Zijdstraat 12.

Schrijver en historicus Ewoud Kieft. Foto: Jelmer de Haas.