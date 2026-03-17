Voorjaarsactiviteiten Buurtkamer Meerwijk

Uithoorn – Nu de lente is aangebroken, gaat Buurtkamer Meerwijk in Uithoorn weer plannen maken voor de rest van het jaar. De uitnodigingen voor nieuwe presentaties zijn de deur uit.

Komende 26 maart komt Chris Woerden vertellen hoe het tijdens de Tweede Wereldoorlog Uithoorn is vergaan. Het boek Sporen van de oorlog, vervaagd na 80 jaar vrijheid vormt de basis van zijn presentatie. Op 9 april komt Ruud Stolte, op veler verzoek, nogmaals over zijn fietsreis naar China vertellen. Deze reis naar de Olympische Spelen in Beijing zit nog steeds vol verhalen, die actueel zijn. Met Gon Hageman, kunstenares en bezoekster van de koffieochtend, is het genieten van haar kunstwerken. Evert Kulk laat de foto’s van zijn reis naar Zuid-Afrika zien. Ben Voorend het Boek- en Schrijfplatform Uithoorn neemt iedereen mee in het creatieve proces van schrijven en dichten en dan is er nog een fotopresentatie in de maak over zes jaar Buurtkamer Meerwijk.

Buurtkamer Meerwijk, Het Fort aan de Drecht, Grevelingen 56, Uithoorn. Elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur toegankelijk. Meer informatie: 06-36055737, buurtkamermeerwijk@gmail.nl.

Het Fort aan de Drecht. Foto: aangeleverd.