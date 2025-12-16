Volleybalvereniging SAS’70 doet mee aan Orange the World

Uithoorn – Volleybalvereniging SAS’70 kleurde dinsdag 9 december volledig oranje. Alle leden kwamen in een opvallende outfit naar de training om deel te nemen aan Orange the World, een wereldwijde campagne tegen grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het bestuur van SAS’70 benadrukt dat een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staat. “We zijn trots dat onze leden deze actie hebben omarmd”, aldus de vereniging. Met de oranje trainingsavond wilde SAS’70 niet alleen solidariteit tonen, maar ook het gesprek over respect en veiligheid binnen de sport stimuleren.

De vereniging, die bekendstaat om haar motto Samen Altijd Sterker, biedt volleybal voor jong en oud, zowel recreatief als competitief. SAS’70 heeft nog plek voor jeugd tot 12 jaar en voor ervaren seniorenspelers. Geïnteresseerden kunnen mailen naar tc@sas70.nl. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website van SAS’70. De club ontstond uit een fusie en is inmiddels een actieve en gezellige ontmoetingsplek voor sporters vanaf zes jaar, met teams op verschillende niveaus.

Volleybalvereniging SAS’70 kleurde dinsdag 9 december volledig oranje. Foto: aangeleverd.