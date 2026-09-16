Creativiteit bij kinderopvang ’t Kikkertje in Mijdrecht

Mijdrecht – Nu de scholen weer zijn begonnen, breekt er in veel huishoudens weer een vast ritme aan. Zo ook aan de rand van Mijdrecht, in het rustige buitengebied richting Molenland. Terwijl de oudere kinderen naar school zijn, vullen de jongere broertjes en zusjes de ochtenden weer met verbeelding en spel bij Wilma Schilder van Kinderopvang (gastouder) ’t Kikkertje aan Molenland 37.

Op de idyllische, vrijstaande locatie transformeren de kinderen de vertrouwde plek dagelijks tot een eigen speelwereld. Het buitengebied en de royale eigen speeltuin bieden niet alleen de ruimte voor beweging, maar inspireert ook tot creatieve projecten.

Afgelopen periode stond er wel een heel bijzondere activiteit op het programma: een simpel houten vogelhuisje veranderde onder de enthousiaste handen van de peuters en kleuters in een echt kabouterhuis. Met kwasten in de aanslag en vol overgave werd het houten huisje groen geschilderd, waarbij de kinderen giechelend de bekende uitspraak “een kloddertje hier, een kloddertje daar” van Tante Til ten gehore brachten.

Het project sloot naadloos aan bij de belevingswereld van de kleintjes, die vol trots hun bouwwerk bewonderden. Als aangesloten gastouder bij Gastouderbureau het Speelkwartier draait het bij Wilma om kleinschalige, flexibele opvang in een warme, huiselijke setting. Elk kind krijgt de ruimte om in een vertrouwde omgeving op eigen tempo te ontdekken, te maken en gewoon zichzelf te zijn.

Op de foto: Een simpel houten vogelhuisje veranderde onder de enthousiaste handen van de peuters en kleuters in een echt kabouterhuis. Foto: aangeleverd.