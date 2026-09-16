Mijdrecht – De Broers van Arkel spelen zaterdag 10 oktober van 20.00 tot 22.00 uur de try-out van hun voorstelling ‘Zeg maar U’ in ’t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven in Mijdrecht. Een droog-komische voorstelling vol muziek, absurditeit en onverwachtse poëzie.

Jeroen en Martijn van Arkel zijn broers, theatermakers en finalisten van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Dit jaar wonnen ze de 3Packagedeal van het AFK en nu mogen ze door het land met hun eerste avondvullende voorstelling: ‘Zeg maar u’, een zoektocht van twee totaal verschillende broers naar elkaar, het man-zijn en iets om in te geloven.

Een echte man

Iedereen wordt ouder, maar niet iedereen wordt volwassen. De Broers van Arkel duidelijk wel. Althans, ze werken eraan. Het is nu hun beurt om iemand te worden. Een echte man bijvoorbeeld. Iemand met een visie. Een plan. Een eigen koffiezetapparaat. Matchende theedoeken, steunzolen en een twaalfdelige schroevendraaier set. Iemand die weekboodschappen doet zonder zijn moeder op te bellen. Die niet overal over twijfelt. En die zijn broer niet voortdurend hoeft te overtreffen. Herkenbaar, ontroerend en verrassend grappig.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van ’t Oude Parochiehuis.

Op de foto: De Broers van Arkel komen naar Mijdrecht. Foto: aangeleverd.