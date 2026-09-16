Historisch punt voor korfballers De Vinken

Vinkeveen – In de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag heeft het eerste korfbalachttal van KV De Vinken gelijkgespeeld tegen het bezoekende Tempo uit Alphen aan den Rijn: 8-8. In een uiterst spannende strijd bleken de twee hoofdklasseteams stevig aan elkaar gewaagd. In de eerste speelhelft hadden beide korfbalteams veel moeite om te scoren. Het duurde tot vijf minuten voor rust voor Jerom Stokhof de score mocht openen. Na een ruststand van 2-2 en een zinderende tweede helft bleven de teams steken op 8-8.

Richard Stolte

De Vinken is vorig seizoen naar de hoofdklasse gepromoveerd. Een niveau wat nog niet eerder in de geschiedenis gehaald is. Het bereiken van dit topniveau was evenwel voor een aantal dragende spelers het moment om hun carrière af te breken. Vanuit Amsterdam kwam Richard Stolte als nieuwe hoofdcoach om met een drietal nieuwe spelers het spelniveau vast te houden.

Gevraagd naar de doelen voor dit seizoen vertelt Stolte: “Het zou heel leuk zijn als we ons kunnen handhaven. We hebben een goede voorbereiding achter de rug. Drie oefenwedstrijden, tegen hoofd-, overgangs- en eersteklassers, gewonnen. Vorige week, uit in Oegstgeest tegen het sterke Fiks, gingen we een helft lang goed mee. En, ook Tempo heeft deels een nieuwe selectie, ook zij verloren vorige week, dus twee punten vandaag zou mooi zijn. Daar gaan we ons stinkende best voor doen.”

Stroeve start

Het eerste deel van de wedstrijd waren beide teams zichtbaar nerveus. Vinkens eerste aanval met Iris den Boer, Zoë van Dasler, aanvoerder Jerom Stokhof en Tom Vis kon lange tijd niet scoren. Datzelfde overigens overviel Tempo. Door het sterk verdedigende optreden van Deena Dankelman, Luka van der Vliet, Nieko Dankelman en Finn Kroon konden ook de bezoekers niet scoren.

In minuut zeventien greep Stolte in. Met een time-out zette hij opnieuw de lijnen uit. Toch bleef ook nu de score nog uit. Misverstanden, mislukte doelpogingen en plaats fouten aan beide zijden lieten de brilstand tot in de 25ste minuut staan. Vlak daarvoor wisselde Tempo zijn aanvalsheren in. Bij De Vinken wisselde Luka van der Vliet en Iris den Boer via Nicky Verlaan van plek.

Vanaf de stip mocht Jerom Stokhof de score openen. Direct gevolgd door een tegentreffer. Een minuut voor rust kwam Tempo op voorsprong, maar een nieuwe strafworp werd door Nieko Dankelman ook keurig verzilverd, waardoor met een 2-2 stand de kleedkamers opgezocht werden.

Na rust pakte de Vinkeveners de draad weer snel op. Via scores van Luka van der Vliet, Deena Dankelman en Jerom Stokhof was het halverwege de tweede helft 5-4. Het laatste kwart werd bloedstollend. Tempo kwam ondanks veel missers en nogal wat valpartijen en stevig contact in de korfzone via 5-6 en 6-7 op een 7-8 voorsprong in de laatste minuut.

Na de Vinkendoelpunten van Finn Kroon en Iris den Boer kon Luka van der Vliet in de laatste speelminuut een punt veiligstellen: 8-8. Coach Stolte oogde tevreden na afloop: “We hebben met hard werken en goed verdedigen een punt binnen gesleept. De mogelijkheid van lijfsbehoud blijft hierdoor helemaal open.”

Op de foto: Een doelpoging van Zoë van Dasler. Foto: aangeleverd.