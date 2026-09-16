Kennismaken met Creatoonkoor tijdens open repetitie

Abcoude – Wie graag zingt en benieuwd is naar het reilen en zeilen van een vrouwenkoor kan woensdag 23 september kennismaken met het Creatoonkoor Abcoude. Het koor houdt die avond een open repetitie in de bovenzaal van het Piet Mondriaangebouw aan de Broekzijdselaan. Het Creatoonkoor bestaat uit 37 vrouwen uit Abcoude en omgeving en staat onder leiding van dirigent Sadhu Bolland.

Tijdens de open repetitie krijgen bezoekers een indruk van het huidige repertoire en is er gelegenheid om zelf mee te zingen. Ook staat gezamenlijk zingen van een lied of canon op het programma. Het repertoire van het koor is breed en omvat onder meer pop, klassieke muziek en wereldmuziek. Naast de reguliere repetities werkt het Creatoonkoor mee aan verschillende sfeervolle en ludieke projecten. Het koor is bovendien initiatiefnemer van het korenfestival BeKOORlijk Abcoude.

De open repetitie begint om 20.00 uur; vanaf 19.45 uur is er inloop. Halverwege de avond is een korte pauze. Rond 21.45 uur wordt de repetitie afgesloten. Belangstellenden die de avond willen bijwonen, wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via 06 – 4405 4234 of creatoonkoor@gmail.com.

Op de foto: Wie graag zingt en benieuwd is naar het reilen en zeilen van een vrouwenkoor kan woensdag 23 september kennismaken met het Creatoonkoor Abcoude. Foto: archief 2025.