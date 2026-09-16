Mijdrecht – Klikt het… of botst het? Waarom is er met de één meteen een klik, terwijl een ander al snel irritatie oproept? En waarom komt een boodschap bij de één wel aan en bij de ander totaal niet? Vooral binnen een gezin kan dat herkenbaar zijn.

Ouders Lokaal organiseert woensdagavond 23 september van 19.30 tot 22.00 uur in Bibliotheek Mijdrecht de interactieve workshop ‘Persoonlijkheid Stijlen’. Centraal staat het herkennen van verschillende persoonlijkheidsstijlen en de manier waarop communicatie daarop kan worden afgestemd. Meer inzicht in de eigen stijl en die van anderen kan bijdragen aan beter begrip en het verdiepen van relaties, zowel thuis als daarbuiten. Deelnemers leren op een ervaringsgerichte manier persoonlijkheidsstijlen bij zichzelf en anderen herkennen, de verschillen tussen de stijlen begrijpen en deze kennis toepassen in relaties en communicatie.

De workshop wordt begeleid door Helen Lettinga, gecertificeerd transformationeel coach en trainer (CCA en CPION) bij Gettinvolved Trainings, een internationale leiderschaps-academie waarin ervaringsgericht werken en emotionele intelligentie centraal staan. Deelname is gratis na aanmelding via de website: derondevenen.ouderslokaal.nl/agenda.

Op de foto: Klikt het… of botst het? Foto: aangeleverd.