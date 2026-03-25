Volle bak voor De Merel 1 in DRV-biljartcompetitie

De Ronde Venen – De Merel 1/Thijmen van Veen neemt met nog drie wedstrijden in de DRV-biljartcompetitie te gaan afstand van de nummer twee. In een zeer sterke opstelling speelden Kees Griffioen, Walter van Kouwen en Bert Fokker. John Vrielink toonde zijn klasse door in slecht 22 beurten zijn 180 caramboles bij elkaar te spelen.

Ook Cens 2 is aan een inhaalrace begonnen. Robert Daalhuizen won samen met Yoeri Veeken. Hans Bak was de man die de hegemonie van Peer (Wilco) van der Meer wist te stoppen. Wesley Buijng moest de punten delen met Gerard Roling.

Bij DenB Diensten /De Springbok kwamen de Merel 3/ Thijmen van Veen op bezoek. Caty Jansen en Jeroen van Rijn wisten hun partijen te winnen. Hans van Rijn steeg boven zichzelf uit door zowel de kortste partij van de week te spelen alsmede de hoogste serie. Ger Ruimschoot wist de overige partij te winnen.

In Wilnis kwamen de buren bij elkaar op bezoek. De biljartvrienden/Smit fietsen/2Groen beleefde een fijne avond met drie gewonnen partijen gespeeld door Martien Heijman, Lucia Burger en Jos van Wijk. Met veel moeite en beurten wist Paul Verbruggen zijn partij te winnen.

Cens/Gortenmulder weet aansluiting te houden bij de Top 3 door te winnen van De Springbok 1. Arjan Gortenmulder en Eric van de Bosch wonnen beiden hun partij. Joop Zeh en Koos de Koning deden dat ook.

Op de Kromme Mijdrecht kwamen De Springbok2/Feka op bezoek en speelde een gelijkwaardige partij tegen elkaar. Arie Kranenburg en Edwin Walter speelden een winnende partij. Ook Jack Baak en Cees de Jong wonnen hun partij. Door de kleine onderlinge verschillen ging de winst mee naar De Hoef.

K.O.T. 87-1 ging op bezoek bij De Kromme Mijdrecht 3. Raymond Lannooy heeft het stokje overgenomen van Peer (Wilco) van der Meer en is vanaf heden dreamteamspeler nummer 1. Lenette Engel wist haar partij gemakkelijk te winnen. Bob van Kolck en Richard Schreurs wisten hun partijen ook te winnen.

