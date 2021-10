Voetbalpassie groot succes voor KDO

De Kwakel – Uithoorn – De afgelopen maand konden klanten van Albert Heijn, bij de aankoop van producten Voetbalpassiepunten sparen. Bij iedere volle spaarkaart konden ze hun favoriete voetbalclub met € 1 sponsoren. De opbrengst van de Voetbalpassie actie leverde voor sv KDO maar liefst ruim €1.700 op! Vanzelfsprekend mocht KDO-voorzitter Andy Verstelle de Voetbalpassie cheque in ontvangst nemen bij de hoofdsponsor van de KDO-jeugd: AH Jos van den Berg. De cheque werd uitgereikt door de jarige supermarktmanager Patrick van der Helm van AH Jos van den Berg.

Dank aan alle klanten van Albert Heijn en supporters die KDO hiermee gesteund hebben en aan Albert Heijn en de KNVB die deze actie mogelijk hebben gemaakt. We hebben hiermee een mooie eerste stap gezet richting de financiering van een nieuwe tribune ter vervanging van de huidige tribune die ruim 60 jaar oud is.

Ondertussen loopt de Sparen-bij-Jos actie gewoon door, dus alle vouchers die daar aan KDO worden geschonken, komen ook ten goede aan de bouw van de nieuwe tribune.