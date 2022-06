Voetbal: Winst RKDES op laatste zondagwedstrijd

Kudelstaart – De allerlaatste wedstrijd in een zondag competitie zit erop voor de voetballers van RKDES, die dan wel op een maandag gespeeld werd. Deze historische dag werd gedeeld met de tegenstander Spaarnwoude. RKDES speelt volgend seizoen in de zaterdag competitie met nieuwe verse tegenstanders. De wedstrijd begon met een Spaarnwoude die een snel uitgespeelde aanval in de negende minuut al op voorsprong kwam waarbij Tijn Kraak kansloos was met de strak ingeschoten bal bij de tweede paal: 1-0. Het spel ging verder gelijk op, maar het eindspel van beide teams was net niet precies genoeg om grote kansen neer te zetten. Zoals van Mike v/d Bergen die de goed gevonden ruimte net te hard inspeelde waardoor Rick Verkuyl tekort kwam. In de 21ste minuut was het 1-1 met een voorzet van Amir el Hadji die Rick Verkuyl inkopte. Dit doelpunt werd helaas afgekeurd vanwege buitenspel. Vervolgens zag Koen Braat zijn bal na een hard schot aan de binnenkant paal weer het veld in stuiteren. Geen doelpunt dus. In de 40ste minuut was het wel raak voor DES. Met Lennart Kok uit een vrije trap waar Rick Verkuyl door kopte op Sven Boelsma waar de bal uit de kluts belandde bij Mike v/d Bergen die mooi en lekker hard de bal in het dak van het doel schoot: 1-1. En DES ging door met weer een vrije trap van Lennart Kok ,die nu hard door de muur schoot en zo de 1-2 maakte.

De tweede helft werd minder qua voetbal wat natuurlijk niet verwonderlijk was in de natte en inmiddels koude droevige winderige weersomstandigheden. Een verkeerde terugspeelbal van Spaarnwoude werd een prooi voor de alert reagerende Rick Verkuyl die rustig in de korte hoek de bal verwerkte en zo de 1-3 aantekende. De correct fluitende scheidsrechter liet lekker lang doorspelen tot in de 99ste minuut. In de laatste minuten wist Reno de Jong nog de bal rustig over de keeper te plaatsen en zette de eindstand op 1-4.

Het zit het erop voor RKDES. Het team had het moeilijk in het begin van het seizoen, maar wist zich knap terug vechten om te eindigen op de vijfde plek als ‘best of the rest’ in deze zondag competitie. Het komende seizoen kunnen de voetballers van RKDES aangemoedigd worden op de zaterdagmiddag.