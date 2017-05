Voetbal: Winst RKDES, FCA speelt gelijk

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 20 mei is het Stratentoernooi weer gespeeld bij RKDES in Kudelstaart. De organisatie mocht een groot aantal teams welkom heten met, volgens de spelregels, in ieder geval een vrouw (of meer) in het veld. De dames stonden prima hun mannetje en kregen vaak de bal aangespeeld om te scoren. Slim, want een doelpunt van een dame telde dubbel. Het was een heel gezellige en sportieve middag, die onder prima weersomstandigheden heeft plaatsgevonden. De organisatie is tevreden. Alle deelnemers worden bedankt voor deelname en volgend jaar zeker weer een Stratentoernooi.

Winst voor RKDES

Er is meer voetbalnieuws uit Kudelstaart. RKDES was in de competitie als vierde geeindigd en stond min of meer met lege handen. De KNVB heeft besloten een viertal teams alsnog de kans te geven om promotie te kunnen maken naar de 3e klasse. RKDES is een van de ploegen en zondag 21 mei kwam hiervoor Victoria’04 naar de Wim Kandreef. Lang bleef de stand 0-0, maar uiteindelijk wist RKDES te scoren: 1-0. En dat was tevens de eindstand. Zondag 28 mei wacht de volgende wedstrijd in deze zogenaamde halve competitie. RKDES speelt uit en gaat op bezoek bij HWD in Rotterdam.

FC Aalsmeer zondag tegen ODB

In de eerste ronde van de nacompetitie had FC Aalsmeer zondag afgelopen 21 mei ODB uit Den Haag op bezoek aan de Beethovenlaan. Aalsmeer begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam in de eerste helft met 2-0 voor te staan. Echter, ODB gaf niet op en bleef fanatiek voetballen. Met resultaat, de ploeg kwam terug tot 2-1 en zelfs 2-2. En dit was tevens de eindstand. Best een domper voor de Aalsmeer spelers. Maar het spel is nog zeker niet gespeeld. Aanstaande donderdag 25 mei, hemelvaartsdag, is de return van dit treffen. FC Aalsmeer gaat naar Den Haag om het opnieuw op te nemen tegen ODB. De wedstrijd begint om 17.00 uur en uiteraard is aanmoediging uit Aalsmeer heel welkom!

Foto: www.kicksfotos.nl. Stratentoernooi bij RKDES.