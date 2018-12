Voetbal: RKDES speelt gelijk tegen koploper

Kudelstaart – Afgelopen zondag 9 december heeft RKDES een gelijkspel behaald tegen koploper DIOS, maar echt bevredigend was dit niet. Vooral het eerste half uur speelde RKDES prima en kreeg vier opgelegde kansen, maar keek na 20 minuten toch tegen een 0-1 achterstand aan. De Kudelstaarters zakken hiermee naar de cruciale zesde plek die nog recht geeft om in februari in de winnaarspoule te mogen starten.

RKDES begon met dit keer Maarten van Putten op rechtsbuiten voor Jordy Vrolijk en Elias Elhadji kreeg de voorkeur boven Mano van Veen. RKDES startte uitstekend aan de wedstrijd en na 10 seconde had Lars Winters al de 1-0 in het netje moeten leggen. Hij ging alleen op de keeper af, maar schoot wat onhandig tegen de keeper op. De voor de eerste keer in de basis begonnen Maarten van Putten begon getergd aan de wedstrijd en na vier minuten werd zijn prachtige voorzet maar net over getikt door Indy van Koert. RKDES bleef DIOS opjagen en speelde in deze fase uitstekend. Na een klein kwartiertje bood wederom Maarten van Putten Lennart Kok een haast niet te missen kans. De voorzet van rechts was strak en laag, maar Lennart Kok zag zijn inzet wederom geblokkeerd worden door de keeper.

DIOS liet vlak erna wel zien wat afronden is. Een voorzet van links werd door de spits hard in de benedenhoek geplaatst tegen alle verhoudingen in 0-1. Gelukkig kwam de Afas/Nieuwendijk brigade vlak erna toch op een dik verdiende 1-1. Een hoge voorzet werd door Lennart Kok in de doelmond gekopt en het was wie anders als Indy van Koert die met een fraaie hakbal de 1-1 maakte. De ruststand had eigenlijk drie of vier één moeten staan, maar ja kansen creëren is één maken is twee.

De tweede helft waren de ploegen aardig aan elkaar gewaagd waarin DIOS het eerst dicht bij een doelpunt was, maar de lob kwam er via de lat weer uit. Vlak voor tijd kreeg de plaatselijke FC de kans om toch nog de winst in Kudelstaart te houden. De ingevallen Jordy Vrolijk knalde na een fraaie aanval kiezelhard op de paal. De keeper was totaal kansloos geweest, ironisch genoeg kwam de terugspringende bal op het hoofd van de keeper waarna de bal rakelings naast de verkeerde kant van de paal rolde, het zal eens een keer meezitten. In de laatste minuut liet keeper Tommy Vrolijk bij een hoge voorzet de bal los. Robin v/d Steeg kon nog net de bal corner rammen. In blessuretijd nog een knots van een kans voor DIOS, maar het was Tommy Vrolijk die goed in kwam glijden, in ieder geval genoeg om een tegengoal te voorkomen.

De eindstand was evenals de ruststand 1-1 en of RKDES daar nu tevreden over moet zijn? Ach, tegen de koploper één punt is niet slecht, maar voor de ranglijst laat je twee duren punten liggen.

De voetballers en supporters gaan nu kerst en nieuwjaar vieren. Pas op 20 januari staat de volgende wedstrijd op het programma, uit tegen Bernardus. Cruciaal om daar de drie punten mee naar Kudelstaart terug te nemen.

Eppo

Foto: www.kicksfotos.nl