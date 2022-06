Voetbal: FCA meiden 15-2 winnen laatste wedstrijd

Aalsmeer – Woensdagavond 8 juni speelden de FCA meiden 15-2 thuis hun laatste seizoenwedstrijd tegen de meiden 15-1 van Roda ’23 Rksv. uit Amstelveen. Om 16.30 uur werd er afgetrapt. Beide teams begonnen de wedstrijd erg slordig met vele foute passes. Toch was het FCA die in de 10e minuut de leiding nam. Uit een mooie aanval speelde Melissa de bal naar de vrij staande Milou en met een fraai geplaatst schot verschalkte Milou de Roda keepster: 1-0.

Na dit doelpunt zakte het spel naar een dieptepunt, veel ballen werden naar de verkeerde kleur gespeeld. Roda probeerde af en toe door de FCA defensie te breken, maar de FCA achterhoede met de speelsters Anouk, Roos, Fleur, Isis en keepster Lynn wisten alle Roda aanvallen te ontregelen. Vlak voor het rustsignaal veerde de toeschouwers langs de lijn toch weer even op, want het was FCA aanvoerster Milou die met een daverend afstandsschot de 2-0 ( haar tweede goal ) liet noteren.

Na een peptalk in de rust probeerden beide teams met wat meer enthousiasme te voetballen. Probeerde, want echt veel beter werd het niet. De hele wedstrijd leek op een potje zomeravond voetbal. Halverwege de tweede helft scoorde Milou bijna haar hattrick, een vrije trap die Milou nam knalde tegen de binnenkant paal van het Roda doel, maar caramboleerde het veld weer in.

Toch mocht het publiek nog éénmaal juichen toen FCA aanvalster Melissa adequaat reageerde op een dieptepass, de Roda keepster omspeelde en de bal in het lege doel schoof: 3-0. Kort na dit doelpunt floot de goed leidende scheidsrechter Lorena Sosa voor het einde wedstrijd. Eindstand 3-0.

Verslag en foto: Ruud Meijer