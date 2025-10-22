Voetangelbrug wordt opgeknapt

Regio – De Voetangelbrug bij Abcoude is niet meer in goede staat en aan onderhoud toe. Na het herstel kan de brug weer minstens 30 jaar mee. Aannemer Griekspoor voert het onderhoud aan de brug uit. De brug is naar verwachting tot en met 14 november gestremd voor wegverkeer. Hierna wordt verder gewerkt aan de techniek van de brug. Verschillende onderdelen van de brug, zoals het staalwerk, worden in de werkplaats gerenoveerd. Ook de Stokkelaarsbrug wordt dit najaar nog opgeknapt. Beide bruggen zijn naar verwachting in maart 2026 klaar.

Op de foto: De voetangelbrug. Foto: Wilco de Vries.