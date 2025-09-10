‘Vint’Art Markt’ in Ketelhuis Rijsenhout

Rijsenhout – Op zaterdag 13 september organiseert huurder Ketelhuis een bijzondere dag in en rondom het monumentale Ketelhuis met Schoorsteen in Rijsenhout. Onder de noemer ‘Vint’Art Markt’ wordt er een kleinschalige kunstmarkt opgezet die wordt gecombineerd met een drietal rondleidingen door het pand. De markt en het pand zijn die dag toegankelijk tussen 10.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Breed aanbod

De Vint’Art Markt zorgt voor een gezellige en inspirerende sfeer die goed past bij het historische gebouw. Bezoekers kunnen er diverse kraampjes bewonderen. Ze vinden op de markt een mooi aanbod aan vintage items en creatief werk op het gebied van illustraties, fotografie, woodwork, hand-getufte stoffen en (vintage) keramiek. Het werk is vervaardigd door kunstenaars uit de regio.

Rondleidingen

Als onderdeel van Open Monumentendag worden er ook drie rondleidingen bij het Ketelhuis georganiseerd. Bezoekers krijgen hierbij de gelegenheid om het gebouw van binnen te bekijken en meer te horen over de functie, architectuur en het historische belang van dit markante erfgoed. Zo komen zij te weten dat het Ketelhuis in 1930 in is gebouwd in opdracht van een tuindersfamilie uit Aalsmeer. De rondleidingen vinden plaats om 11.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. Ook is er een diapresentatie te zien over de restauratie van het monument. Het Ketelhuis met Schoorsteen doet voor de tweede keer mee aan de Open Monumentendag. Het belooft een inspirerende dag te worden voor liefhebbers van kunst, cultuur en industrieel erfgoed. Het adres van Ketelhuis met Schoorsteen is Bennebroekerweg 10a in Rijsenhout.