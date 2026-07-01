BiebFabriek voor nieuwsgierige kinderen

Abcoude – Met de zomervakantie voor de deur trapt de Bibliotheek in Abcoude alvast af met een reeks creatieve en leerzame activiteiten voor kinderen. In de zogeheten BiebFabriek kunnen jonge ontdekkers zich deze zomer onderdompelen in experimenten, techniek en speurwerk. Wat maakt een magneet zo bijzonder? En hoe lossen detectives eigenlijk een misdaad op? Het zijn vragen waar kinderen tussen de 6 en 12 jaar zelf antwoord op krijgen tijdens interactieve workshops.

In de magnetenworkshop ontdekken deelnemers spelenderwijs hoe aantrekkingskracht werkt en waarom metalen voorwerpen soms bijna ‘magisch’ lijken te bewegen. Wie zich meer aangetrokken voelt tot spanning en mysterie, kan zich uitleven als speurneus en leren hoe vingerafdrukken, sporen en slimme technieken helpen bij het oplossen van een misdaad.

De BiebFabriek biedt deze zomer meer dan alleen deze twee workshops. Kinderen kunnen ook hun eigen podcast opnemen, een bewegend LEGO-bouwwerk ontwerpen of kennismaken met de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Daarmee speelt de bibliotheek in op nieuwsgierigheid en de digitale wereld waarin kinderen opgroeien.

De activiteiten in Abcoude gaan als eerste van start, gevolgd door andere vestigingen van de Bibliotheek in de regio. Alle workshops zijn gratis toegankelijk en deelnemers hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek.

Volgens de organisatie draait de BiebFabriek vooral om ontdekken, experimenteren en plezier maken. “Kinderen leren hierdoor te doen”, klinkt het. “Of ze nu bouwen, onderzoeken of creëren, ze worden uitgedaagd om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen.”

Een overzicht van alle activiteiten en data is te vinden via de website van de bibliotheek: www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek.

Op de foto: De BiebFabriek is open voor nieuwsgierige kinderen. Foto: aangeleverd.