Mijdrecht – De wekelijkse SooS-middag verhuist deze zomer van Wilnis naar Mijdrecht. Door de sluiting van Dorpshuis De Willisstee wordt vanaf woensdag 22 juli uitgeweken naar Sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg 85.

De SooS blijft ook in de vakantieperiode doorgaan. Bezoekers zijn elke woensdag welkom voor een ontspannen middag bridgen, klaverjassen of biljarten. Deelname is vrijblijvend; er geldt geen vaste verplichting. De inloop start om 13.00 uur, waarna om 13.30 uur de activiteiten beginnen. Rond 16.30 uur wordt afgesloten. De kosten bedragen 4 euro per middag, inclusief koffie of thee met een koekje. De nieuwe locatie biedt volgens de organisatie voldoende parkeergelegenheid en is bovendien voorzien van een lift, waardoor deze goed toegankelijk is voor iedereen.

Met de verhuizing blijft de SooS een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners uit de regio. Iedereen die zin heeft in een gezellige middag is welkom.

Op de foto: SooS verhuist naar De Phoenix in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.