Vet-inzamelpunten voor oud vet en olie

Amstelland – Wil jij met jouw club ook heel gemakkelijk bijdragen aan een groene samenleving? En extra inkomsten genereren? Meld je dan aan als vet-inzamelpunt voor jouw buurt! Op die manier wordt het inzamelen van gebruikt (frituur)vet en olie net zo eenvoudig als het recyclen van papier of batterijen. Er zijn in Nederland al meer dan 2.500 vet-inzamelpunten waaronder scholen, supermarkten en sportverenigingen. Hoe meer inzamelpunten er zijn, hoe gemakkelijker mensen hun gebruikte vet kwijt kunnen. Dit idee spreekt gelukkig veel (sport)verenigingen aan.

Hoe werkt dat?

Als je je aanmeldt ontvang je een vet-kliko in je eigen regio. Deze (meestal gele) kliko plaats je op je eigen terrein, zodat bezoekers hun gebruikte (frituur)vet en olie in een afgesloten plastic verpakking in de kliko kunnen gooien. Als de kliko vol is geef je een seintje, zodat hij kan worden opgehaald en vervangen voor een nieuw exemplaar. Behalve de kliko een plek te bieden en in de gaten houden of hij al vol is hoef je zelf dus niets te doen. Meedoen is kosteloos, maar voor elke volle vet-kliko krijg je dus wel mooi een vergoeding. Interesse? Aanmelden kan via www.frituurvetrecyclehet.nl.

Openbaar toegankelijk

Organisaties zoals scholen, supermarkten, kinderboerderijen en (sport)verenigingen zijn meestal heel geschikt als vet-inzamelpunt. De vet-kliko moet namelijk openbaar toegankelijk zijn, dus niet achter een hek staan, zich binnen de bebouwde kom bevinden en op een plek staan waar veel mensen (langs)komen. Op die manier is de kliko makkelijk te bereiken voor vet-inzamelaars en kunnen meer mensen inzamelen. Meer volle kliko’s betekent minder gebruikt vet in het riool én meer vergoedingen ontvangen.

Campagne

Eind maart lanceerde het hoogheemraadschap van Rijnland de campagne ‘Vet! Zonde om weg te spoelen’. De boodschap is bedoeld voor particuliere huishoudens: spoel gebruikt (frituur)vet en olie niet door gootsteen of toilet, maar lever het in een plastic fles in bij een vet-inzamelpunt in je omgeving. Het verzamelde vet en plastic wordt gerecycled tot onder andere biobrandstof. Meer informatie over de campagne kun je vinden op www.rijnland.net/gebruiktvet.