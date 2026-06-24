Bloemen voor trouw voorverkooppunt Dorpentocht

Mijdrecht – Een warm gebaar voor een vertrouwd gezicht. Afgelopen vrijdag heeft de organisatie van de Dorpentocht Nelie Groenendijk in het zonnetje gezet. Uit handen van Hans Goossens en Tineke Rol ontving zij een bos bloemen en een doos bonbons, als dank voor haar jarenlange inzet.

Groenendijk is al meer dan veertig jaar eigenaar van boekhandel Mondria in Mijdrecht en speelde eveneens decennialang een belangrijke rol voor de Dorpentocht. Al sinds de vijfde editie van de Elfdorpentocht in 1982 fungeerde haar winkel als voorverkooppunt voor de inmiddels bekende regionale fietstocht.

Wat het extra bijzonder maakt: al die jaren deed zij dit volledig belangeloos. “Een vaste waarde waar we altijd op konden rekenen”, aldus de organisatie. Nu Groenendijk heeft besloten te stoppen met haar zaak, grijpt de organisatie dit moment aan om haar nadrukkelijk te bedanken voor haar trouwe en kosteloze inzet door de jaren heen.

Op de foto: Bloemen voor Nelie Groenendijk. Foto: aangeleverd.