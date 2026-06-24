Jeugdbrandweer Vinkeveen naar landelijke finales

Vinkeveen – Zowel de jeugdbrandweer als het korps van Vinkeveen heeft zich zaterdag 20 juni geplaatst voor de landelijke finales. Daarmee behoren beide teams tot de tien beste ploegen van Nederland. Binnen het korps wordt met trots gereageerd op deze prestatie. De jeugdbrandweer kwam in actie tijdens de halve finale in de klasse Aspiranten Lage Druk in Oss. Ondanks de hoge temperaturen leverde het team een sterke inzet, goed voor de eerste plaats. Het scenario betrof een brand bij een scoutinggebouw, waar een buitenbrand was overgeslagen naar het pand. Tijdens de verkenning bleken zich nog vier personen op zolder te bevinden. De brand werd zowel binnen als buiten snel en effectief bestreden, waarna de slachtoffers via een noodtrap veilig konden worden geëvacueerd.

Bekneld

Ook de wedstrijdploeg van het korps presteerde uitstekend. Tijdens de tweede gewestelijke ronde in Lopik eindigde het team als tweede, wat eveneens een ticket voor de landelijke finale opleverde. Na een loze melding van een liftopsluiting volgde een inzet bij een gaslekkage. Door beschadiging van een gasleiding en een elektriciteitskabel ontstond brand, waarbij een persoon gewond raakte. Daarnaast kwam een chauffeur bekneld onder een betonblok. Het team wist de situatie onder controle te krijgen en het slachtoffer technisch zorgvuldig te bevrijden.

Landelijke finales

De landelijke finales vinden 12 september plaats in Tholen en 3 oktober in Hoogezand-Sappemeer. Beide teams strijden daar om het landskampioenschap.

Op de foto: Dankzij snel en doeltreffend optreden was de brand snel onder controle. Foto: aangeleverd.