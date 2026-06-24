Gemeente stelt hitteplan in

Aalsmeer – Door de aanhoudende zomerse temperaturen is het hitteplan van kracht. Het warme weer kan zorgen voor gezondheidsklachten, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. “Wees daarom extra alert, neem eenvoudige maatregelen om de hitte goed door te komen en kijk naar elkaar om”, aldus de gemeente in een nieuwsbericht.

Tips

Om het hete weer het hoofd te bieden wordt een aantal tips gegeven. Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft. Houd uw woning koel: sluit overdag ramen en gordijnen, ventileer ’s avonds en ’s nachts. Blijf uit de volle zon, vooral tussen 12.00 en 18.00 uur. Draag luchtige kleding en zoek de schaduw op. Doe rustig aan en vermijd zware inspanning op hete momenten. Wees alert op signalen van oververhitting: zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en erge dorst. Let op elkaar: kijk regelmatig naar ouderen of buren die extra hulp kunnen gebruiken.

Waar kunt u terecht met vragen?

Ervaart u gezondheidsklachten door hitte? Neem contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Algemene vragen over hitte en gezondheid? Kijk op de website van het RIVM (www.rivm.nl/hitte/nationaal-hitteplan). Spoed? Bel altijd 112.

Het kwik stijgt. (Foto aangeleverd door gemeente Aalsmeer).