Afsluiting van AJOC Familiedag: jong en oud genieten volop

Mijdrecht – De laatste dag van AJOC in Mijdrecht is zondag uitgegroeid tot een waar spektakel. Vanaf 12.00 uur stroomde het terrein vol met families die genoten van een middag vol entertainment, muziek en gezelligheid voor jong en oud.

Bij aankomst viel meteen op dat de beveiliging dit jaar extra alert was. Een verstandige keuze in deze tijd, waarin veiligheid een belangrijke rol speelt. Daarbij mogen de mensen achter de schermen zeker niet vergeten worden. Hun inzet, vaak onzichtbaar voor bezoekers, verdient een groot compliment. Na een korte uitleg van een medewerker die volledig op de hoogte was van alle activiteiten, konden we een rondgang maken over het terrein en de laatste dag van dichtbij beleven.

De line-up was opnieuw sterk, zoals bezoekers het hele weekend al gewend waren. Bij het springkussen ontmoetten we Levi en Marith Grootaert. Hun moeder Esther vertelde enthousiast dat ze het geweldig zou vinden als haar kinderen een plekje in de krant zouden krijgen. Het typeert de ongedwongen en gezellige sfeer die de familiedag kenmerkte. Ondertussen werd het steeds drukker op het terrein. Voor de laatste optredens namen veel bezoekers nog een ritje in het indrukwekkende reuzenrad. Daar maakten we kennis met Sandra Strubbe en Mariska Blom.

Op de vraag of zij geen hoogtevrees hadden, antwoordden ze lachend: “Nee hoor, maar pas jij wel op!” Tijdens het tweede rondje vertelde één van hen dat ze de avond ervoor tijdens het Oranjefeest ongelukkig over een spanband was gevallen. Gelukkig bleek de schade mee te vallen.

Tijd voor muziek

De band The Legends zorgde met herkenbare klassiekers voor een feest van herkenning waarbij jong en oud uitbundig meezong en danste. Ook het optreden van Martijn Fischer Zingt Hazes viel bijzonder goed in de smaak. Met de bekende nummers van André Hazes wist Fischer het publiek nog eenmaal te raken en mee te nemen in een sfeervolle afsluiting van de avond. Als slotact keerde The Legends nog eenmaal terug op het podium om AJOC 2026 op waardige wijze af te sluiten.

Daarmee kwam een einde aan een weekend vol muziek, plezier en saamhorigheid. De organisatie kan samen met alle vrijwilligers, hulpverleners, verkeersregelaars en beveiligers terugkijken op een uitstekend verlopen evenement. Een groot compliment aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze prachtige editie van AJOC.

Op de foto: AJOC Familiedag: jong en oud genieten volop. Foto: aangeleverd.