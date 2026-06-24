Julyanah Sitaram nieuwe kinderburgemeester!

Aalsmeer – Uit 20 kandidaten die graag kinderburgemeester van Aalsmeer wilden worden, is Julyanah Sitaram van IKC Triade gekozen. Zij is 10 jaar en zit komend schooljaar in groep 8. Afgelopen schooljaar was zij al actief als kinderraadslid, wat bij haar presentatie in de raadzaal duidelijk zichtbaar was in haar zelfverzekerde manier van voorzitten. Speerpunten van Julyanah zijn het ontwikkelen van lessen over (cyber)pesten op school en het vragen van meer aandacht voor armoede door bestaande initiatieven beter zichtbaar te maken. Net als alle andere kandidaten presenteerde Julyanah haar plannen voor een jury bestaande uit burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder jeugd Bart Kabout en de huidige kinderburgemeester Marije van Dijk. In de raadzaal werden de kandidaten ook nog op hun voorzitterskwaliteiten van de kinderraad beoordeeld door gemeenteraadsleden Greta Schok-Holtrop (Absoluut Aalsmeer) en Afke Dappers (FlorAalsmeer). Julyanah werd door de raadsleden geroemd om haar luisterend vermogen. Ze liet andere kinderen ruim aan het woord en wist wanneer zij zelf weer wat wilde zeggen.

Allemaal winnaars

Hoewel er maar één kinderburgemeester is gekozen, vinden alle juryleden iedere kandidaat een winnaar. “Iedereen die zich hier heeft gepresenteerd, heeft in elk geval zichzelf overwonnen”, zei raadslid Schok-Holtrop in een volle raadzaal. “Julyanah maakte indruk bij de jury door haar goede voorbereiding en mooie ideeën, die ze goed wist te verwoorden”, voegde de burgemeester daaraan toe. Alle overige kandidaten zijn nu lid van de kinderraad.

Officiële benoeming

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 25 juni wordt Julyanah officieel benoemd en krijgt zij de keten omgehangen door de dan aftredende kinderburgemeester Marije van Dijk.

Foto: Julyanah is de nieuwe kinderburgemeester.