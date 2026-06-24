Toerclub Abcoude organiseert ‘De 100 van Abcoude’

Abcoude – Toerclub Abcoude organiseert zondag 28 juni de fietstocht ‘De 100 van Abcoude’. Een prachtige toertocht door het Groene Hart, geschikt voor sportieve fietsers die willen genieten van een uitdagende en afwisselende route. De deelnemers vertrekken om 09.00 uur vanaf Ollie’s Coffee & More aan de Brugstraat 1 in Abcoude.

De volledige route bedraagt ongeveer 105 kilometer en voert langs karakteristieke dorpen, waterrijke natuurgebieden en open polderlandschappen. Voor deelnemers die liever een iets kortere afstand rijden, is er de mogelijkheid om vanaf Baambrugge de route in te korten tot ongeveer 88 kilometer. De tocht is bedoeld voor zowel leden als niet-leden. Na afloop is er bij Ollie’s gelegenheid om bij te praten onder het genot van een speciale koffie/thee en een lekker taartje.

Voor meer informatie kijk op www.toerclubabcoude.nl.

Op de foto: De routekaart geeft alvast een indruk van het parcours. Foto: aangeleverd.