Benoemde collegeleden kunnen aan de slag

Aalsmeer – Donderdagavond 25 juni is de eerstvolgende raadsvergadering. Op de agenda staat onder meer de installatie van de nieuwe kinderburgemeester. Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune in de raadzaal. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering is daarnaast live te volgen en later terug te kijken via de website van de gemeente.

De gemeenteraad heeft op donderdag 18 juni de wethouders en nieuwe raads- en commissieleden benoemd. Het gaat om de heren S.A.S. (Sven) Spaargaren, L.B. (Bart) Kabout en S.J.R. (Sybrand) de Vries. Vervolgens werden F.H. (Frans) Sparnaaij (CDA), W. (Willem) Kikkert (D66) en T. (Thijs) Boer (VVD) geïnstalleerd als raadslid ter vervulling van de drie vrijgekomen zetels. Daarnaast zijn W.J. (Wilco) Hoogeveen (CDA) en S.L. (Steven) Partiman (D66) benoemd tot commissielid.

De wethouders officieel benoemd voor een nieuwe termijn. (Foto aangeleverd).